Трамп може скасувати зустріч із Путіним на G20 через Азово-керченську кризу

“Він (звіт — прим. УНН) буде мати величезне значення. Можливо, зустрічі не буде. Мені не подобається подібна агресія. Я не хочу цієї агресії взагалі”, — розповів 45-й президент США.

Як раніше інформував УНН, двосторонні переговори президентів США та Росії можуть відбутися на полях саміту G20, який пройде з 29 листопада по 1 грудня в Буенос-Айресі. У понеділок прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков сказав, що дата зустрічі ще опрацьовується. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс також повідомила про підготовку до переговорів. Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що зустріч президентів США і Росії на полях саміту Великої двадцятки стане розвитком їх дискусій у Гельсінкі, лідери обговорять всю проблематику відносин двох країн, у тому числі питання контролю над озброєннями.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені до окупованої Керчі. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 отримали поранення.

У ніч на понеділок, 26 листопада, було екстрено скликано засідання Ради нацбезпеки та оборони, у ході якого координаційний орган із питань національної безпеки і оборони при Президентові України підтримав проект рішення про запровадження в Україні воєнного стану. З відповідною пропозицією РНБО звернулася до президента України Петра Порошенка. Особливий правовий режим пропонувалося запровадити на 60 днів. Український президент підтримав пропозицію військового комітету при главі держави, скоротивши термін дії особливого правового режиму до 30 днів. Воєнний стан діятиме на території 10 областей України, які межують із територією РФ та невизнаним Придністров’ям — Вінницька, Луганська, Донецька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Запорізька, Чернігівська, Херсонська — та внутрішніх водах керченської акваторії.