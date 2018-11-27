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Трамп может отменить встречу с Путиным на G20 из-за Азово-Керченского кризиса

Киев  •  УНН

 • 9890 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине может быть отменена из-за ситуации в Керченском проливе. В интервью The Washington Post он подчеркнул, что в ближайшее время ожидает получить “полный отчет” спецслужб о столкновении украинских и российских военных кораблей в Черном море и Керченском проливе, передает УНН.

“Он (отчет — прим. УНН) будет иметь огромное значение. Возможно, встречи не будет. Мне не нравится подобная агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще”, — рассказал 45-й президент США.

Как ранее информировал УНН, двусторонние переговоры президентов США и России могут состоятся на полях саммита G20, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что дата встречи еще прорабатывается. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также сообщила о подготовке к переговорам. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча президентов США и России на полях саммита Большой двадцатки станет развитием их дискуссий в Хельсинки, лидеры обсудят всю проблематику отношений двух стран, в том числе вопросы контроля над вооружениями.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. Всего команды задержанных украинских кораблей насчитывают 23 моряка, среди которых 6 получили ранения.

В ночь на понедельник, 26 ноября, было экстренно созвано заседание Совета нацбезопасности и обороны, в ходе которого координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины поддержала проект решения о введении в Украине военного положения. С соответствующим предложением СНБО обратилась к президенту Украины Петра Порошенко. Особый правовой режим предлагалось ввести на 60 дней. Украинский президент поддержал предложение военного комитета при главе государства, сократив срок действия особого правового режима до 30 дней. Военное положение будет действовать на территории 10 областей Украины, которые граничат с территорией РФ и непризнанным Приднестровьем — Винницкая, Луганская, Донецкая, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Киевская, Херсонская — и внутренних водах керченской акватории.

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