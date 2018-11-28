Двадцять мінус один: чи стане саміт G20 останнім для Путіна через Азов

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Сьогодні середа, 28 листопада – залишилось два дні до щорічного саміту країн Великої Двадцятки, на яку раніше було перенесено другий "історичний" саміт президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна. І два дні пройшло з моменту, коли росіяни атакували та захопили українські човни та їх екіпаж у районі Керченської протоки. А отже, на порядку денному переговорів двох лідерів може постати тема, яку жоден з них не планував піднімати, передає УНН.



Так, зустріч Путіна з Трампом мала відбутись у Парижі на святкуваннях 100-річчя завершення Першої світової війни, втім пізніше лідери домовились, що перенесуть свою бесіду в Аргентину, на поля саміту G20, який пройде з 29 листопада по 1 грудня в Буенос-Айресі. Ходять чутки, що саміт в Парижі був скасований не без допомоги французького президента Еммануеля Макрона, який боявся, що переговори лідерів Росії і США затьмарять святкові заходи.



Тепер же аргентинський саміт також опинився під загрозою, пишуть журналісти. Попри заяву Білого Дому про те, що до двосторонніх переговорів президентів США та Росії вже ведеться підготовка, сам Трамп в недавньому інтерв’ю The Washington Post заявив, що зустріч з Путіним може бути скасована через ситуацію в Керченській протоці.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко підписав закон про воєнний стан



“Мені не подобається подібна агресія. Я не хочу цієї агресії взагалі”, — прокоментував американський лідер події на Азові.



Ці слова – чи не єдиний коментар Трампа щодо подій, які відбулись у ніч на 25 листопада у Керченської протоки. У понеділок, 26 листопада, американським ЗМІ все ж вдалось перехопити Трампа на шляху від Білого Дому і поставити питання про Україну. Тоді президент також сказав, що йому "не подобається ця ситуація".



Як помітило чимало ЗМІ, в той день Трамп був чи не єдиним лідером дружньої з Україною держави, який не зробив жодної офіційної заяви чи заклику щодо подій на азові. Про те, чи має пасивна поведінка лідера турбувати Україну і що насправді готує Трамп для Путіна на зустрічі "Великої Двадцятки", в коментарі УНН розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.



"Офіційну позицію США висловив Держсекретар Помпео", - зазначив Огризко, - "Там були надані оцінки (діям Росії – ред.) і вони, на мою думку, цілком адекватні".



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Офіційно опублікували правильний указ про воєнний стан



Так, дійсно, після ескалації у районі Керченської протоки Петро Порошенко провів телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео. Той пообіцяв підтримку Україні, зокрема, військову.



Втім, чи буде Трамп піднімати тему українських катерів за закритими дверима на зустрічі з президентом країни-агресора, експерт не впевнений. За його словами, команда Трампа завжди готує для президента матеріали для зустрічі з темами та тезами – і цього разу в них буде Україна.



"А чи він це використає для самих переговорів, залежить лише від самого політика. Ви пам’ятаєте, що, коли він говорив з Путіним в Гельсінкі, то йому багато готували паперів, на які він, нажаль, не звернув уваги. Тому, передбачити хід переговорів не можна – все залежить від Трампа і Путіна. Але сподівання про те, що серед інших це питання буде порушено, у мене є", - зазначив експерт.



Водночас за словами екс-міністра, рішення США вжити заходів на підтримку України не залежать від того, говоритимуть Путін і Трамп про Керчинську протоку, чи ні.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС Естонії викликало посла РФ у зв'язку з інцидентом на Азові



"Більше діють конкретні справи, а не слова. Якщо державна машина США дійде висновку, що Росію треба сильніше покарати за її військові злочини, то, які б слова зараз не підбирав Трамп, рішення буде таким, яким воно має бути", - сказав Огризко.



За його словами, для США не потрібно шукати приводу для того, щоб посилити санкції щодо РФ.



"Те, що вже підготовлено в США з цього приводу,практично потребує лише визначення дати і години її запровадження. Тому я не думаю, що у США зараз велика проблема з пошуком підстав для їхнього застосування", - зазначив співрозмовник.



За його словами, Росія зараз в черговий раз показала, що вона є нездатною виконувати свої міжнародні зобов’язання, абсолютно не зважає на міжнародне право і трактує його так, як їй заманеться, що вона грубо порушує міжнародне право, навіть не ховаючи цього, і вчиняє акти, які кваліфікуються як збройна агресія.



"Тому, повірте, тільки цього достатньо для того, щоб вводити будь-які санкції без жодних додаткових підстав. Думаю. Найближчим часом чергова порція цих санкцій буде оголошена", - зазначив він.



З приводу того, чи очікувати інших заходів, спрямованих покарати Росію за агресивну поведінку, на найближчому заході – саміті G20 – співрозмовник висловив сумнів. УНН припустили, що РФ через агресію можуть виключити з "Двадцятки" - екс-міністр погодився, але зауважив, що такому рішенню треба дати трохи часу.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко попросив Трампа передати повідомлення для Путіна



"Поки що питання прямо так не стоїть... До Двадцятки входять країни, деякі з яких дуже далекі від стандартів західної демократії, захисту прав людини і таке інше", - сказав Огризко, згадавши, зокрема, Китай.



Довідка УНН: до "Групи Двадцяти" входять Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський Союз.



"Тому я не думаю, що це буде однозначним для всіх членів Двадцятки, і тут можуть бути певні труднощі з прийняттям рішень. Водночас така безцеремонна поведінка Росії, яку вона демонструє протягом останніх років, безумовно матиме наслідком постановку і такого питання. Хоча я поки що в таку перспективу не дуже вірю", - сказав він.



За словами співрозмовника, про постановку питання на найближчій зустрічі "взагалі не варто говорити".



"Але, якщо забігати наперед, цю тему можна було б педалювати, але в певному майбутньому",- додав він.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РФ не отримувала від США інформацію щодо скасування зустрічі Путіна й Трампа на G20



Так, ексцентрична поведінка Трампа на саміті НАТО в липні цього року свідчить, що від зустрічі "Двадцятки" можна очікувати сюрпризів. Тож, можливо, говорячи з Путіним, американський лідер все ж передасть колезі повідомлення від українського Президента: "пішов геть з України".