Два военнослужащих США погибли в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Два военнослужащих США были убиты в пятницу во время выполнения операции в Афганистане. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление миссии НАТО "Решительная поддержка", передает УНН.
Отмечается, что подробности инцидента не будут раскрывать к информированию родственников погибших.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Афганистане разбился американский беспилотник
Как сообщал УНН, боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных, есть погибший и раненые.