Два военнослужащих США погибли в Афганистане

Отмечается, что подробности инцидента не будут раскрывать к информированию родственников погибших.

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Как сообщал УНН, боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных, есть погибший и раненые.