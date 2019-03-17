В Афганістані розбився американський безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Американський безпілотний літальний апарат розбився в неділю в декількох кілометрах від авіабази Баграм в афганській провінції Парван. Про це повідомило агентство The Khaama Press з посиланням на заяву збройних сил США в Афганістані, передає УНН.
Згідно з даними видання, інцидент стався через проблеми з двигуном.
“Сьогодні о 14:50 за місцевим часом (12:20 Київ) у безпілотного літального апарату відбулася відмова двигуна. Він розбився в полі приблизно в 5 км від аеродрому Баграм в провінції Парван”, — йдеться в заяві.
Як вказує агентство, в результаті пригоди ніхто не постраждав. Проводиться розслідування.
Як зазначає The Khaama Press, авіабаза Баграм — одна з найбільших військових баз США в Афганістані.
Як повідомляв УНН, на Донбасі на підльоті до позицій підрозділів Об’єднаних сил у районі Водяного українські військовики збили ворожий безпілотник типу квадракоптер "Фантом-4ˮ.