На Донбасі ЗСУ збили ворожий безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. На Донбасі на підльоті до позицій підрозділів Об'єднаних сил у районі Водяного українські військовики збили ворожий безпілотник типу квадракоптер “Фантом-4ˮ. Про це УНН повідомили у прес-службі ООС.
"Використовуючи “веснянеˮ перемир'я, противник продовжує ведення розвідки всіма доступними засобами, в тому числі з використанням сучасних БПЛА. На Маріупольському напрямку з метою уточнення побудови системи оборони підрозділів Об'єднаних сил противник намагався використати БПЛА типу квадракоптер “Фантом-4ˮ. Завдяки злагодженим діям спостерігачів та розрахунків чергових вогневих засобів, розвідувальне завдання повітряного шпигуна було достроково припинено на підльоті до позицій підрозділів Об'єднаних сил в районі Водяного", - повідомили у прес-службі.
Збитий БПЛА передано фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення зібраної ворожим безпілотником інформації, в тому числі і про колишніх власників.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли БПЛА СММ ОБСЄ поблизу Жовтого на Луганщині, провокаційні дії бойовиків пов’язані з намірами приховати свою вогневу активність у напрямку підрозділів Об’єднаних сил.