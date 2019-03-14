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На Донбасі ЗСУ збили ворожий безпілотник

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. На Донбасі на підльоті до позицій підрозділів Об'єднаних сил у районі Водяного українські військовики збили ворожий безпілотник типу квадракоптер “Фантом-4ˮ. Про це УНН повідомили у прес-службі ООС. 

На Донбасі ЗСУ збили ворожий безпілотник

"Використовуючи “веснянеˮ перемир'я, противник продовжує ведення розвідки всіма доступними засобами, в тому числі з використанням сучасних БПЛА. На Маріупольському напрямку з метою уточнення побудови системи оборони підрозділів Об'єднаних сил противник намагався використати БПЛА типу квадракоптер “Фантом-4ˮ. Завдяки злагодженим діям спостерігачів та розрахунків чергових вогневих засобів, розвідувальне завдання повітряного шпигуна було достроково припинено на підльоті до позицій підрозділів Об'єднаних сил в районі Водяного", - повідомили у прес-службі. 

Збитий БПЛА передано фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення зібраної ворожим безпілотником інформації, в тому числі і про колишніх власників.

Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли БПЛА СММ ОБСЄ поблизу Жовтого на Луганщині, провокаційні дії бойовиків пов’язані з намірами приховати свою вогневу активність у напрямку підрозділів Об’єднаних сил.

Українські Національні Новини

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