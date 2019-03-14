На Донбассе ВСУ сбили вражеский беспилотник

"Используя "весеннееˮ перемирие, противник продолжает ведения разведки всеми средствами, в том числе с использованием современных БПЛА. На Мариупольском направлении с целью уточнения построения системы обороны подразделений Объединенных сил противник пытался использовать БПЛА типа квадракоптер "Фантом-4ˮ. Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, разведывательное задание воздушного шпиона было досрочно прекращены на подлете к позициям подразделений Объединенных сил в районе Водяного", - сообщили в пресс-службе.

Сбитый БПЛА передан специалистам специальных подразделений для изучения собранной враждебным беспилотником информации, в том числе и о бывших владельцах.



Как сообщал УНН, боевики обстреляли БПЛА СММ ОБСЕ вблизи Желтого в Луганской области, провокационные действия боевиков связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил.