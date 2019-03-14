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На Донбассе ВСУ сбили вражеский беспилотник

Киев • УНН

 • 11532 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. На Донбассе на подлете к позициям подразделений Объединенных сил в районе Водяного украинские военные сбили вражеский беспилотник типа квадракоптер "Фантом-4ˮ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ООС.

На Донбассе ВСУ сбили вражеский беспилотник

"Используя "весеннееˮ перемирие, противник продолжает ведения разведки всеми средствами, в том числе с использованием современных БПЛА. На Мариупольском направлении с целью уточнения построения системы обороны подразделений Объединенных сил противник пытался использовать БПЛА типа квадракоптер "Фантом-4ˮ. Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, разведывательное задание воздушного шпиона было досрочно прекращены на подлете к позициям подразделений Объединенных сил в районе Водяного", - сообщили в пресс-службе.

Сбитый БПЛА передан специалистам специальных подразделений для изучения собранной враждебным беспилотником информации, в том числе и о бывших владельцах.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли БПЛА СММ ОБСЕ вблизи Желтого в Луганской области, провокационные действия боевиков связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил.

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