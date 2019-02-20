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СЦКК: бойовики обстріляли безпілотник місії ОБСЄ

СЦКК: бойовики обстріляли безпілотник місії ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Бойовики обстріляли БПЛА СММ ОБСЄ поблизу Жовтого на Луганщині, провокаційні дії бойовиків пов’язані з намірами приховати свою вогневу активність у напрямку підрозділів Об’єднаних сил. Про це заявила українська сторона СЦКК, повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ООС.

Українська сторона СЦКК зазначила, що 17 лютого спостерігачі СММ ОБСЄ перебували поблизу селища Жовте (на північному заході від Луганська) та керували польотом БПЛА. "Несподівано спостерігачі місії почули дві черги та один одиночний постріл зі стрілецької зброї приблизно за 1,3 км від того місця, де вони перебували. За їхньою оцінкою, постріли були здійснені по БПЛА, який після цього втратив висоту. Команда місії повернула БПЛА, який отримав пошкодження під час аварійної посадки, та негайно залишила цей район", - додали у СЦКК.

"За даними української сторони СЦКК, провокаційні дії найманців збройних формувань Російської Федерації пов’язані з намірами приховати свою вогневу активність у напрямку підрозділів Об’єднаних сил. Українська сторона СЦКК вважає неприпустимими та безвідповідальними дії російсько-окупаційних військ по відношенню до легітимної діяльності патрулів СММ ОБСЕ та кваліфікує їх як грубе порушення мінських домовленостей", - вказала українська сторона СЦКК.

Подібними збройними нападами, як зазначається, "окупанти намагаються залякати представників місії ОБСЄ та примусити їх згорнути свою роботу на луганському напрямку".

Нагадаємо, 18 лютого місія ОБСЄ втратила безпілотник біля Луганська.

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