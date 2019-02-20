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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 53022 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 128793 просмотра

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СЦКК: боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ

СЦКК: боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 8981 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Боевики обстреляли БПЛА СММ ОБСЕ вблизи Желтого в Луганской области, провокационные действия боевиков связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил. Об этом заявила украинская сторона СЦКК, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Украинская сторона СЦКК отметила, что 17 февраля наблюдатели СММ ОБСЕ находились вблизи поселка Желтое (на северо-западе от Луганска) и руководили полетом БПЛА. "Неожиданно наблюдатели миссии услышали две очереди и один одиночный выстрел из стрелкового оружия примерно в 1,3 км от того места, где они находились. По их оценке, выстрелы были осуществлены по БПЛА, который после этого потерял высоту. Команда миссии вернула БПЛА, который получил повреждения во время аварийной посадки, и немедленно оставила этот район", - добавили в СЦКК.

"По данным украинской стороны СЦКК, провокационные действия наемников вооруженных формирований Российской Федерации связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил. Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ и квалифицирует их как грубое нарушение минских договоренностей", - указала украинская сторона СЦКК.

Подобными вооруженными нападениями, как отмечается, "оккупанты пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на луганском направлении".

Напомним, 18 февраля миссия ОБСЕ потеряла беспилотник возле Луганска.

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