СЦКК: боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ

Украинская сторона СЦКК отметила, что 17 февраля наблюдатели СММ ОБСЕ находились вблизи поселка Желтое (на северо-западе от Луганска) и руководили полетом БПЛА. "Неожиданно наблюдатели миссии услышали две очереди и один одиночный выстрел из стрелкового оружия примерно в 1,3 км от того места, где они находились. По их оценке, выстрелы были осуществлены по БПЛА, который после этого потерял высоту. Команда миссии вернула БПЛА, который получил повреждения во время аварийной посадки, и немедленно оставила этот район", - добавили в СЦКК.

"По данным украинской стороны СЦКК, провокационные действия наемников вооруженных формирований Российской Федерации связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил. Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ и квалифицирует их как грубое нарушение минских договоренностей", - указала украинская сторона СЦКК.

Подобными вооруженными нападениями, как отмечается, "оккупанты пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на луганском направлении".

Напомним, 18 февраля миссия ОБСЕ потеряла беспилотник возле Луганска.