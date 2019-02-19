ОБСЄ втратила безпілотник біля Луганська

Так, за інформацією спостерігачів, між 13:27 і 13:38 18 лютого, сигнал GPS безпілотного літального апарату СММ двічі спробували глушити, коли БПЛА здійснював політ на висоті близько 6 тис. футів (близько 1,8 тис. метрів - ред. ) в районі близько неконтрольований державою селища Донецький, розташованого в 49 км на захід від Луганська, в безпосередній близькості від лінії зіткнення.



В 13:38 приблизно в 600 м на південний схід від непідконтрольної Києву Бердянки, в 45 км на захід від Луганська, БПЛА почав безконтрольно обертатися і втрачати висоту.



"За оцінками СММ, безпілотний літальний апарат розбився в цьому районі. СММ керувала міні-БПЛА біля Бердянки, але не змогла знайти дальній БПЛА. Місія буде продовжувати стежити за розвитком подій", - йдеться в звіті.



Нагадаємо, 17 лютого в прес-службі операції Об'єднаних сил заявили, що бойовики "ЛНР" на околиці міста Золоте Луганської області стріляли по безпілотнику ОБСЄ з автоматів, незважаючи на оповіщення Місії про те, що апарат належить їй.