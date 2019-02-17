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Боевики "ЛНР" стреляли по беспилотнику ОБСЕ

Боевики "ЛНР" стреляли по беспилотнику ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 8203 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Боевики "ЛНР" на окраине города Золотое Луганской области стреляли по беспилотнику ОБСЕ из автоматов, несмотря на оповещение Миссии о том, что аппарат принадлежит ей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что представители ОБСЕ предупредили боевиков о полете своего беспилотника в районе Золотого, однако они открыли по нему огонь.

"Пятеро вооруженных боевиков, которые находились на блокпосту, примерно в десяти метрах от наблюдателей СММ, начали стрелять из своих автоматов по БПЛА СММ. В направлении беспилотного летательного аппарата, который перемещался к югу от блокпоста на высоте примерно 300 метров, оккупанты сделали у 60 выстрелов ", - говорится в сообщении.

После того, как международные наблюдатели еще раз подчеркнули, что это их аппарат, оккупанты прекратили вести огонь. Беспилотник не пострадал, но команда Миссии была вынуждена срочно покинуть район блокпосту.

Ранее УНН сообщал, что общий центр по контролю и координации ОБСЕ зафиксировал 18 САУ большого калибра, полтора десятка танков, многое другое вооружение за пределами линий отвода.

Напомним, МИД Украины заявил, что Миссия ОБСЕ на российской границе испытывает серьезные ограничения со стороны боевиков оккупированного Донбасса и не способна проводить полноценный мониторинг ситуации.

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