Безпілотник ОБСЄ зафіксував важку техніку бойовиків на непідконтрольній території
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Спільний центр з контролю та координації ОБСЄ зафіксував 18 САУ великого калібру, півтора десятки танків, чимало іншого озброєння за межами ліній відведення. Про це на сторінці Facebook повідомив штаб Операції Об’єднаних Сил, передає УНН.
"За даними звіту СММ ОБСЄ від 13 лютого 2019 року, моніторинг відведення озброєння, передбачений Меморандумом, а також комплексом заходів і доповненням до нього, свідчить, що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння", - йдеться у повідомленні.
Три танки Т-72 у Новогригорівці; міномет 2Б11 "Сани", 120 мм та два міномети (ймовірно 2Б11 і ще один 82 мм) поблизу Сентянівки, а також чотири танки Т-64 біля Новоселівки зафіксував безспілотник СММ.
Наступного дня БПЛА СММ виявив дві протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" у житловому районі міста Дебальцеве (на північний схід від Донецька).
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"Крім того, 12 лютого, патрулюючи непідконтрольний владі України північно-східний район Донецької області неподалік Софіївки, члени патруля СММ за зафіксували десять вибухів від пострілів, а також виявили три танки Т-72 приблизно за 2–3 км від своєї позиції. За оцінкою спостерігачів, це, ймовірно, були навчання з бойовою стрільбою в межах зони безпеки", - додали у штабі.
За даними СММ ОБСЄ, 11 лютого, за межами виділених місць зберігання озброєння неподалік Хрустального (на південний захід від Луганська) БПЛА міжнародних спостерігачів зафіксував вісімнадцять буксируваних гаубиць (десять 2А65 "Мста-Б", 152 мм, і вісім 2A36 "Гіацинт-Б", 152 мм), два танки Т-64 та одну самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона-С", 120 мм.
Подібні дії окупаційної адміністрації і збройних формувань РФ черговий раз демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.
Нагадаємо, 14 лютого бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. 8 разів противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.