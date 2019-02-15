Беспилотник ОБСЕ зафиксировал тяжелую технику боевиков на неподконтрольной территории
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Совместный центр по контролю и координации ОБСЕ зафиксировал 18 САУ большого калибра, полтора десятка танков, многое другое вооружение за пределами линий отвода. Об этом на странице Facebook сообщил штаб Операции Объединенных Сил, передает УНН.
"По данным отчета СММ ОБСЕ от 13 февраля 2019 года, мониторинг отвода вооружения, предусмотренный Меморандумом, а также комплексом мероприятий и дополнением к нему, свидетельствует, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.
Три танка Т-72 в Новогригорьевке; миномет 2Б11 "Сани", 120 мм и два миномета (вероятно 2Б11 и еще один 82 мм) вблизи Сентяновка, а также четыре танка Т-64 у Новоселовки зафиксировал безспилотник СММ.
На следующий день БПЛА СММ обнаружил две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" в жилом районе города Дебальцево (северо-восточнее Донецка).
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"Кроме того, 12 февраля, патрулируя неподконтрольный власти Украины северо-восточный район Донецкой области неподалеку Софиевки, члены патруля СММ зафиксировали десять взрывов от выстрелов, а также обнаружили три танка Т-72 примерно в 2-3 км от своей позиции. По оценке наблюдателей, это, вероятно, были учения с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности ", - добавили в штабе.
По данным СММ ОБСЕ, 11 февраля, за пределами выделенных мест хранения вооружения неподалеку Хрустального (к юго-западу от Луганска) БПЛА международных наблюдателей зафиксировал восемнадцать буксируемых гаубиц (десять 2А65 "Мста-Б", 152 мм, восемь 2A36 "Гиацинт-Б" 152 мм), два танка Т-64 и одну самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона-С", 120 мм.
Подобные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований РФ очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренностей по отводу вооружение по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.
Напомним, 14 февраля боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. 8 раз противник применял вооружение, запрещенное минского договоренностями.