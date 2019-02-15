Беспилотник ОБСЕ зафиксировал тяжелую технику боевиков на неподконтрольной территории

"По данным отчета СММ ОБСЕ от 13 февраля 2019 года, мониторинг отвода вооружения, предусмотренный Меморандумом, а также комплексом мероприятий и дополнением к нему, свидетельствует, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

Три танка Т-72 в Новогригорьевке; миномет 2Б11 "Сани", 120 мм и два миномета (вероятно 2Б11 и еще один 82 мм) вблизи Сентяновка, а также четыре танка Т-64 у Новоселовки зафиксировал безспилотник СММ.

На следующий день БПЛА СММ обнаружил две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" в жилом районе города Дебальцево (северо-восточнее Донецка).

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"Кроме того, 12 февраля, патрулируя неподконтрольный власти Украины северо-восточный район Донецкой области неподалеку Софиевки, члены патруля СММ зафиксировали десять взрывов от выстрелов, а также обнаружили три танка Т-72 примерно в 2-3 км от своей позиции. По оценке наблюдателей, это, вероятно, были учения с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности ", - добавили в штабе.

По данным СММ ОБСЕ, 11 февраля, за пределами выделенных мест хранения вооружения неподалеку Хрустального (к юго-западу от Луганска) БПЛА международных наблюдателей зафиксировал восемнадцать буксируемых гаубиц (десять 2А65 "Мста-Б", 152 мм, восемь 2A36 "Гиацинт-Б" 152 мм), два танка Т-64 и одну самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона-С", 120 мм.

Подобные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований РФ очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренностей по отводу вооружение по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

Напомним, 14 февраля боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. 8 раз противник применял вооружение, запрещенное минского договоренностями.