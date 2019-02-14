Близько півсотні людей застрягли у "сірій зоні" через провокацію бойовиків

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Бойовики "ДНР" здійснили пропуск людей через підконтрольний їм КПВВ за 10 хвилин до закриття українського пункту пропуску, через що 46 осіб залишилися в "сірій зоні". Про це представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей Павло Лисянський повідомив в Facebook, передает УНН.