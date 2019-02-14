Близько півсотні людей застрягли у "сірій зоні" через провокацію бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Бойовики "ДНР" здійснили пропуск людей через підконтрольний їм КПВВ за 10 хвилин до закриття українського пункту пропуску, через що 46 осіб залишилися в "сірій зоні". Про це представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей Павло Лисянський повідомив в Facebook, передает УНН.
"Тільки що мені подзвонили люди, що знаходяться в сірій зоні, між Горлівкою та Зайцеве (КПВВ "Майорськ"). Вони мені повідомили, НВФ (незаконні збройні формування - ред.) "ДНР" вчинили провокацію, і здійснили пропуск людей через підконтрольний їм КПВВ за 10 хвилин до закриття українського пункту пропуску, в результаті чого 46 осіб залишилися в "сірій зоні", - написав Лисянський.
Він також повідомив, що 46 осіб з "сірої зони" були евакуйовані.
"За рішенням командувача штабу ООС генерал-лейтенанта Наєв, 46 осіб з сірої зони евакуйовані, на даний момент люди проходять процедуру оформлення на КПВВ "Майорск". Всі служби вийшли в нічний час, щоб допомогти і захистити наших громадян України", - зазначив представникОмбудсмена.
Нагадаємо, за даними ООН, за останні тижні 10 осіб загинули в умовах очікування переходу через блокпости на Донбасі.