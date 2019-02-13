Франция в ООН: за последние недели 10 человек погибли в ожидании перехода через блокпосты на Донбассе

"Украина столкнулась с серьезным гуманитарным кризисом за последние 10 десять лет. Франция призывает стороны обеспечит свободное пересечение линии разграничения для гражданского населения, страдающего от негуманных условий. Необходимо сделать все возможное для того, щобь улучшить ситуацию, в частности, на территории, контролируемой боевиками", - заявил Делатра и отметил, что за последние недели 10 человек погибли в условиях ожидания перехода через блокпосты.

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Напомним, новым координатором экономической подгруппы в ТКГ будет экс-посол Германии в РФ. Представитель ОБСЕ сообщил, что координатор подгруппы по экономике Пьер Фишер завершил свою работу. В связи с этим Сайдик поблагодарил его за вклад в решение жизненно важных вопросов для населения.

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Как сообщал УНН, начиная с 2015 года Россия 18 раз саботировала выполнение соглашений о прекращении огня на Донбассе.



Как сообщал УНН, США в ООН подчеркнули недвусмысленную позицию по Украине и назвали инициативу РФ ироничной.