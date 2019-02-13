Франция в ООН: за последние недели 10 человек погибли в ожидании перехода через блокпосты на Донбассе

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65056 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 86540 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131558 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131018 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130230 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125228 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161552 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117847 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141441 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Франция в ООН: за последние недели 10 человек погибли в ожидании перехода через блокпосты на Донбассе

Франция в ООН: за последние недели 10 человек погибли в ожидании перехода через блокпосты на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11919 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. За последние недели 10 человек погибли в условиях ожидания перехода через блокпосты на Донбассе. Об этом заявил представитель Франции при Организации Объединенных Наций Франсуа Делатра, передает УНН.

"Украина столкнулась с серьезным гуманитарным кризисом за последние 10 десять лет. Франция призывает стороны обеспечит свободное пересечение линии разграничения для гражданского населения, страдающего от негуманных условий. Необходимо сделать все возможное для того, щобь улучшить ситуацию, в частности, на территории, контролируемой боевиками", - заявил Делатра и отметил, что за последние недели 10 человек погибли в условиях ожидания перехода через блокпосты.

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Напомним, новым координатором экономической подгруппы в ТКГ будет экс-посол Германии в РФ. Представитель ОБСЕ сообщил, что координатор подгруппы по экономике Пьер Фишер завершил свою работу. В связи с этим Сайдик поблагодарил его за вклад в решение жизненно важных вопросов для населения.

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Как сообщал УНН, начиная с 2015 года Россия 18 раз саботировала выполнение соглашений о прекращении огня на Донбассе.

Как сообщал УНН, США в ООН подчеркнули недвусмысленную позицию по Украине и назвали инициативу РФ ироничной.

Украинские Национальные Новости

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