Франція в ООН: за останні тижні 10 осіб загинуло в очікуванні переходу через блокпости на Донбасі

"Україна стикнулася з серйозною гуманітарною кризою за останні 10 десять років. Франція закликає сторони забезпечить вільний перетин лінії розмежування для цивільного населення, яке страждає від негуманних умов. Необхідно зробити все можливе для того, щобь покращити ситуацію, зокрема, на території, яка контролюється бойовиками", - заявив Делатр та зазначив, що за останні тижні 10 осіб загинуло в умовах очікування переходу через блокпости.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На КПВВ на Донбасі помер літній чоловік

Нагадаємо, новим координатором економічної підгрупи в ТКГ буде екс-посол Німеччини в РФ. Представник ОБСЄ повідомив, що координатор підгрупи з економіки П’єр Фішер завершив свою роботу. У зв’язку з цим Сайдік подякував йому за внесок у вирішення життєво важливих питань для населення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна порівняла арсенал бойовиків з арміями членів Радбезу



Як повідомляв УНН, Починаючи з 2015 року Росія 18 разів саботувала виконання угод про припинення вогню на Донбасі.



Як повідомляв УНН, США в ООН підкреслили недвозначну позицію щодо України і назвали ініціативу РФ іронічною.