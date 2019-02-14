Около полусотни людей застряли в "серой зоне" из-за провокации боевиков

"Только что мне позвонили люди, находящиеся в серой зоне, между Горловкой и Зайцево (КПВВ "Майорск"). Они мне сообщили, НВФ (незаконные вооруженные формирования - ред.) "ДНР" совершили провокацию, и осуществили пропуск людей через подконтрольный им КПВВ за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска, в результате чего 46 человек остались в "серой зоне", - написал Лисянский.

Он также сообщил, что 46 человек из "серой зоны" были эвакуированы.

"По решению командующего штаба ООС генерал-лейтенанта Наева, 46 человек из серой зоны эвакуированы, на данный момент люди проходят процедуру оформления на КПВВ "Майорск". Все службы вышли в ночное время, чтобы помочь и защитить наших граждан Украины", - отметил представитель Омбудсмена.

Напомним, по данным ООН, за последние недели 10 человек погибли в условиях ожидания перехода через блокпосты на Донбассе.