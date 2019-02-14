Бойовики не допускають спостерігачів ОБСЄ до російського кордону - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Місія ОБСЄ на російському кордоні зазнає серйозних обмежень з боку бойовиків окупованого Донбасу і не здатна проводити повноцінний моніторинг ситуації. Про це заявив представник України в ОБСЄ Ігор прокопчук, передає УНН з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ у мережі Twitter.
"Місія ОБСЄ на російському кордоні продовжує працювати у складних та обмежених умовах, які унеможливлюють забезпечення комплексного моніторингу. Росія не допускає спостерігачів навіть до розмов із перехожими", - розповів голова постійного представництва України в ОБСЄ.
Він також додав, що насильство, вчинене збройними формуваннями на Донбасі, підкреслює необхідність всебічного контролю кордону в поєднанні з продовженням потоків військового обладнання та персоналу з Росії.
При цьому постійне представництво Євросоюзу в ОБСЄ виражає стурбованість через систематичну відмову Місії в доступі до прикордонних територій з боку бойовиків та фактичне приховування від міжнародної спільноти ситуації на кордоні з Росією.
"ЄС закликає до істотного розширення Місії до всіх прикордонних переходів на непідконтрольному російсько-українському державному кордоні та шкодує через опір Росії такому розширенню" - повідомило представництво ЄС в ОБСЄ у мережі Twitter.
Як повідомляв УНН, за інформацією штабу операції Об'єднаних сил бойовики окупованого Донбасу не допускають спостерігачів ОБСЄ до певних ділянок, прилеглих до кордону з Росією.
Запропонований новий план мирного врегулювання ситуації на сході Україні ("план Сайдіка") передбачає фактичну легітимізацію бойовиків Донбасу через нібито тимчасову співпрацю з ними перехідної адміністрації, вважають у МінТОТ.