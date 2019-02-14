Бойовики не допускають спостерігачів ОБСЄ до російського кордону - МЗС

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Місія ОБСЄ на російському кордоні зазнає серйозних обмежень з боку бойовиків окупованого Донбасу і не здатна проводити повноцінний моніторинг ситуації. Про це заявив представник України в ОБСЄ Ігор прокопчук, передає УНН з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ у мережі Twitter.