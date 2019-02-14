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Боевики не допускают наблюдателей ОБСЕ к российской границе - МИД

Боевики не допускают наблюдателей ОБСЕ к российской границе - МИД

Киев  •  УНН

 • 10000 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Миссия ОБСЕ на российской границе испытывает серьезные ограничения со стороны боевиков оккупированного Донбасса и не способна проводить полноценный мониторинг ситуации. Об этом заявил представитель Украины в ОБСЕ Игорь Прокопчук, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел в сети Twitter.

"Миссия ОБСЕ на российской границе продолжает работать в сложных и стесненных условиях, исключающих обеспечение комплексного мониторинга. Россия не допускает наблюдателей даже к разговорам с прохожими", - рассказал глава постоянного представительства Украины в ОБСЕ.

Он также добавил, что насилие, совершенное вооруженными формированиями на Донбассе, подчеркивает необходимость всестороннего контроля границы в сочетании с продолжением потоков военного оборудования и персонала из России.

При этом Постоянное представительство Евросоюза в ОБСЕ выражает обеспокоенность систематическим отказам Миссии в доступе к приграничным территориям со стороны боевиков и фактическое сокрытие от международного сообщества ситуации на границе с Россией.

"ЕС призывает к существенному расширению Миссии на всех приграничных переходах на неподконтрольной российско-украинской государственной границе и сожалеет сопротивлению России такому расширению" - сообщило представительство ЕС в сети Twitter.

Как сообщал УНН, по информации штаба операции Объединенных сил боевики оккупированного Донбасса не допускают наблюдателей ОБСЕ в определенные участки, прилегающие к границе с Россией.

Предложенный новый план мирного урегулирования ситуации на востоке Украины ("план Сайдика") предусматривает фактическую легитимизацию боевиков Донбасса за якобы временном сотрудничестве с ними переходной администрации, считают в Министерстве временно оккупированных территорий.

Украинские Национальные Новости

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