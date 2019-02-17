Бойовики "ЛНР" стріляли по безпілотнику ОБСЄ

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Бойовики "ЛНР" на околиці міста Золоте Луганської області стріляли по безпілотнику ОБСЄ з автоматів, незважаючи на сповіщення Місії про те, що апарат належить їй. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву прес-служби операції Об'єднаних сил у Facebook.