Бойовики "ЛНР" стріляли по безпілотнику ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Бойовики "ЛНР" на околиці міста Золоте Луганської області стріляли по безпілотнику ОБСЄ з автоматів, незважаючи на сповіщення Місії про те, що апарат належить їй. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву прес-служби операції Об'єднаних сил у Facebook.
Зазначається, що представники ОБСЄ попередили бойовиків про політ свого безпілотника у районі Золотого, проте вони відкрили по ньому вогонь.
"П’ятеро озброєних бойовиків, які знаходилися на блокпості, приблизно в десяти метрах від спостерігачів СММ, розпочали стріляти зі своїх автоматів по БПЛА СММ. У напрямку безпілотного літального апарату, який переміщувався на південь від блокпосту на висоті приблизно 300 метрів, окупанти зробили біля 60 пострілів", - йдеться в повідомленні.
Після того, як міжнародні спостерігачі ще раз підкреслили, що це їхній апарат, окупанти припинили вести вогонь. Безпілотник не постраждав, але команда Місії була вимушена терміново покинути район блокпосту.
Раніше УНН повідомляв, що спільний центр з контролю та координації ОБСЄ зафіксував 18 САУ великого калібру, півтора десятки танків, чимало іншого озброєння за межами ліній відведення.
Нагадаємо, МЗС України заявило, що Місія ОБСЄ на російському кордоні зазнає серйозних обмежень з боку бойовиків окупованого Донбасу і не здатна проводити повноцінний моніторинг ситуації.