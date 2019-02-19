ОБСЕ потеряла беспилотник возле Луганска

Так, по информации наблюдателей, между 13:27 и 13:38, 18 февраля, сигнал GPS беспилотного летательного аппарата СММ дважды попытались глушить, когда БПЛА совершал полёт на высоте около 6 тыс. футов (около 1,8 тыс. метров – ред.) в районе около не контролируемого государством посёлка Донецкий, расположенного в 49 км на запад от Луганска, в непосредственной близости от линии соприкосновения.



В 13:38, примерно в 600 м к юго-востоку от неподконтрольной Киеву Бердянки, в 45 км к западу от Луганска, БПЛА начал бесконтрольно вращаться и терять высоту.



"По оценкам СММ, беспилотный летательный аппарат разбился в этом районе. СММ управляла мини-БПЛА возле Бердянки, но не смогла найти дальний БПЛА. Миссия будет продолжать следить за развитием событий", - говорится в отчете.



Напомним, 17 февраля в пресс-службе операции Объединенных сил заявили, что боевики "ЛНР" на окраине города Золотое Луганской области стреляли по беспилотнику ОБСЕ из автоматов, несмотря на оповещение Миссии о том, что аппарат принадлежит ей.