В Афганистане разбился американский беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Американский беспилотный летательный аппарат разбился в воскресенье в нескольких километрах от авиабазы Баграм в афганской провинции Парван. Об этом сообщило агентство The Khaama Press со ссылкой на заявление вооруженных сил США в Афганистане, передает УНН.
Согласно данным издания, инцидент произошел из-за проблем с двигателем.
“Сегодня в 14:50 по местному времени (12:20 Киев) у беспилотного летательного аппарата произошел отказ двигателя. Он разбился в поле примерно в 5 км от аэродрома Баграм в провинции Парван”, — говорится в заявлении.
Как указывает агентство, в результате происшествия никто не пострадал. Проводится расследование.
Как отмечает The Khaama Press, авиабаза Баграм — одна из крупнейших военных баз США в Афганистане.
Как сообщал УНН, в Донбассе на подлете к позициям подразделений Объединенных сил в районе Водяного украинские военные сбили вражеский беспилотник типа квадракоптер "Фантом-4ˮ.