ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових, є загиблий та поранені

КИЇВ. 22 березня. УНН. 21 березня противник сім разів порушив режим припинення вогню, при цьому чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, та витратив 40 мін калібрів 120 та 82 мм. Також російські бойовики обстрілювали наші позиції з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.