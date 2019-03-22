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ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных, есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 7145 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. 21 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратил 40 мин калибров 120 и 82 мм. Также российские боевики обстреливали наши позиции из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных, есть погибший и раненые

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” враг дважды обстрелял наших защитников:

“Из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия — в районе населенного пункта Широкино;
из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка”.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики совершили пять обстрелов наших позиций:

“Из минометов калибра 82 мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Хутор Вольный;
из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи поселка Золотое-4;
с автоматических станковых гранатометов — около населенного пункта Южное;
из минометов 120-го и 82-го калибров — в районе села Крымское;
из стрелкового оружия — вблизи поселка городского типа Станица Луганская”.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

“На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив шестерых боевиков”, — сообщили в пресс-центре ООС.

В частности, добавляется, что огнем с противотанкового ракетного комплекса уничтожен военный автомобиль противника.

“С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки ”Север“ в районе населенного пункта Золотое-1 с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, — резюмируют в сообщении военные.

В результате обстрела один наш защитник получил ранения.

Подразделение, который был обстрелян, ответил адекватным огнем. Потери оккупантов уточняются.

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