ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных, есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. 21 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратил 40 мин калибров 120 и 82 мм. Также российские боевики обстреливали наши позиции из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” враг дважды обстрелял наших защитников:
“Из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия — в районе населенного пункта Широкино;
из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка”.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики совершили пять обстрелов наших позиций:
“Из минометов калибра 82 мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Хутор Вольный;
из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи поселка Золотое-4;
с автоматических станковых гранатометов — около населенного пункта Южное;
из минометов 120-го и 82-го калибров — в районе села Крымское;
из стрелкового оружия — вблизи поселка городского типа Станица Луганская”.
Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.
“На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив шестерых боевиков”, — сообщили в пресс-центре ООС.
В частности, добавляется, что огнем с противотанкового ракетного комплекса уничтожен военный автомобиль противника.
“С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки ”Север“ в районе населенного пункта Золотое-1 с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, — резюмируют в сообщении военные.
В результате обстрела один наш защитник получил ранения.
Подразделение, который был обстрелян, ответил адекватным огнем. Потери оккупантов уточняются.