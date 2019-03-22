Два військовослужбовців США загинули в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Два військовослужбовців США були вбиті в п’ятницю під час виконання операції в Афганістані. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву місії НАТО “Рішуча підтримка”, передає УНН.
Відзначається, що подробиці інциденту не будуть розкривати до інформування родичів загиблих.
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Як повідомляв УНН, бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових, є загиблий та поранені.