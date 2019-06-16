Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Два легкомоторных самолета разбились в городе Мастертон на Северном острове Новой Зеландии. Как сообщает в воскресенье новостной портал Stuff, данных о погибших в результате катастрофы нет, передает УНН.
Авария произошла недалеко от аэродрома Худ в Мастертон, где два самолета столкнулись в воздухе на небольшой высоте. Аварийные службы прибыли на место аварии около 11:10 по местному времени (2:20 Киев) после вызова, поступившего от одного из местных жителей.
“К моменту прибытия первых экипажей аварийных служб оба упавших самолета были охвачены огнем. На его тушение были мобилизованы дополнительные пожарные расчеты из Мастертона, Картертона, Грейтауна и Палмерстон-Норта”, — сообщил старший инспектор смены службы спасения и пожарной службы Карлос Демпси.
По данным полиции, в результате происшествия серьезно пострадали экипажи обоих самолетов, однако данных о погибших пока нет. На месте катастрофы работают полицейские, ведется расследование причин аварии.
Напомним, 15 июня легкий самолет разбился на полуострове Коромандел в Новой Зеландии, погиб пилот.