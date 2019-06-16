Два легкомоторні літаки зіткнулися у Новій Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Два легкомоторні літаки розбилися в місті Мастертон на Північному острові Нової Зеландії. Як повідомляє в неділю новинний портал Stuff, даних про загиблих в результаті катастрофи немає, передає УНН.
Аварія сталася недалеко від аеродрому Худ в Мастертон, де два літаки зіткнулися в повітрі на невеликій висоті. Аварійні служби прибули до місця аварії близько 11:10 (2:20 Київ) після виклику, що надійшов від одного з місцевих жителів.
"До моменту прибуття перших екіпажів аварійних служб обидва літака, що впали, були охоплені вогнем. На його гасіння були мобілізовані додаткові пожежні розрахунки з Мастертон, Картертон, Грейтаун і Палмерстон-Норта", - повідомив старший інспектор зміни служби порятунку і пожежної служби Карлос Демпсі.
За даними поліції, в результаті події серйозно постраждали екіпажі обох літаків, проте даних про загиблих поки немає. На місці катастрофи працюють поліцейські, ведеться розслідування причин аварії.
Нагадаємо, 15 червня легкий літак розбився на півострові Коромандел у Новій Зеландії, загинув пілот.