Невеликий літак розбився у Новій Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Легкий літак розбився напередодні на півострові Коромандел у Новій Зеландії, загинув пілот. Про це повідомила в суботу місцева поліція, передає УНН.
"Одна людина загинула в результаті аварії легкого літака на півночі лісопарку Коромандела", - повідомили в поліції.
Літак зник вчора близько 16:25 за місцевим часом. Він був виявлений розбитим близько 10 години ранку сьогодні наземними пошуковими групами.
Тіло пілота, знайдене на місці, відправлять на судмедекспертизу.
Розслідувати катастрофу буде управління цивільної авіації.
Нагадаємо, у Польщі під час авіашоу впав літак.