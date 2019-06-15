В Польше во время авиашоу упал самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня УНН. На авиационном шоу во время пролета над Вислой в польском Плоцке самолет упал в реку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
"Во время VII авиационного шоу во время пролета над Вислой самолет упала в реку, недалеко от левого берега", - сообщает издание.
Представитель местной пожарной службы Эдвард Мысера сказал, что спасательная операция продолжается.
"Действия сфокусированы на том, чтобы добраться до пилота и достать его из-под воды", - сказал пожарный.
На месте находятся спасательные группы и государственная пожарная служба.
Авиашоу было приостановлено после происшествия.
Напомним, в результате авиакатастрофы в турецкой Анталии погибли два человека.