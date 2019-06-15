В Польше во время авиашоу упал самолет

"Во время VII авиационного шоу во время пролета над Вислой самолет упала в реку, недалеко от левого берега", - сообщает издание.

Представитель местной пожарной службы Эдвард Мысера сказал, что спасательная операция продолжается.

"Действия сфокусированы на том, чтобы добраться до пилота и достать его из-под воды", - сказал пожарный.

На месте находятся спасательные группы и государственная пожарная служба.

Авиашоу было приостановлено после происшествия.

Напомним, в результате авиакатастрофы в турецкой Анталии погибли два человека.