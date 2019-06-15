У Польщі під час авіашоу впав літак
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня УНН. На авіаційному шоу під час прольоту над Віслою в польському Плоцьку літак впав у річку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
"Під час VII авіаційного шоу під час прольоту над Віслою літак впав в річку, недалеко від лівого берега", - повідомляє видання.
Представник місцевої пожежної служби Едвард Мисера сказав, що рятувальна операція триває.
"Дії сфокусовані на тому, щоб дістатися до пілота і дістати його з-під води", - сказав пожежник.
На місці перебувають рятувальні групи та державна пожежна служба.
Авіашоу було призупинено після події.
Нагадаємо, у результаті авіакатастрофи в турецькій Анталії загинули двоє людей.