В результате авиакатастрофы в Анталии погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Два человека погибли в авиакатастрофе в провинции Анталии в средиземноморском регионе Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
Губернатор провинции Мунир Каралоглу сообщил, что три человека получили ранения, когда в районе Манавгат вскоре после взлета упал гражданский самолет.
Вследствие авиатастрофы погиб пилот, который был бывшим военным офицером, а также студент Стамбульского университета Билги.
Сообщается, что еще один студент находится в больнице.
Причина авиакатастрофы пока неизвестна, будет начато официальное расследование.
Напомним, самолет времен Второй мировой разбился в Польше, в результате чего погиб пилот.