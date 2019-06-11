В результате авиакатастрофы в Анталии погибли два человека

Губернатор провинции Мунир Каралоглу сообщил, что три человека получили ранения, когда в районе Манавгат вскоре после взлета упал гражданский самолет.

Вследствие авиатастрофы погиб пилот, который был бывшим военным офицером, а также студент Стамбульского университета Билги.

Сообщается, что еще один студент находится в больнице.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна, будет начато официальное расследование.

Напомним, самолет времен Второй мировой разбился в Польше, в результате чего погиб пилот.