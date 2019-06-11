Внаслідок авіакатастрофи в Анталії загинули дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Дві людини загинули в авіакатастрофі в провінції Анталії в середземноморському регіоні Туреччини. Про це УНН повідомляє з посиланням на Daily Sabah.
Губернатор провінції Мунір Каралоглу повідомив, що троє людей отримали поранення, коли в районі Манавгат незабаром після зльоту впав цивільний літак.
Внаслідок авіатастрофи загинув пілот, який був колишнім військовим офіцером, а також студент Стамбульського університету Білгі.
Повідомляється, що ще один студент знаходиться в лікарні.
Причина авіакатастрофи поки невідома, буде розпочато офіційне розслідування.
Нагадаємо, літак часів Другої світової розбився у Польщі, внаслідок чого загинув пілот.