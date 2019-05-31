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Літак часів Другої світової розбився у Польщі, є загиблий

Київ • УНН

 • 12659 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. У Польщі розбився літак часів Другої світової війни, стилізований під британський Spitfire, загинув пілот, передає УНН з посиланням на RMF24.

Як пише видання, літак впав у ліс практично одразу після злету. Причини аварії наразі невідомі. 

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Пілот загинув на місці. Ним виявився 41-річний професійний пілот. Більше на борту літака, який мав прямувати до Плоцька, нікого не було.

За інформацією ЗМІ, літак належав до колекції приватного музею Дивізії 303.

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