Літак часів Другої світової розбився у Польщі, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Польщі розбився літак часів Другої світової війни, стилізований під британський Spitfire, загинув пілот, передає УНН з посиланням на RMF24.
Як пише видання, літак впав у ліс практично одразу після злету. Причини аварії наразі невідомі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща відмовилася від Boeing 737 Max 8 після авіакатастрофи з Ефіопії
Пілот загинув на місці. Ним виявився 41-річний професійний пілот. Більше на борту літака, який мав прямувати до Плоцька, нікого не було.
За інформацією ЗМІ, літак належав до колекції приватного музею Дивізії 303.