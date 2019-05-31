Самолет времен Второй мировой разбился в Польше, есть погибший

Как пишет издание, самолет упал в лес практически сразу после взлета. Причины аварии пока неизвестны.

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Пилот погиб на месте. Им оказался 41-летний профессиональный пилот. Больше на борту самолета, который должен был следовать в Плоцк, никого не было.

По информации СМИ, самолет принадлежал к коллекции частного музея Дивизии 303.