Небольшой самолет потерпел крушение в Новой Зеландии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Легкий самолет разбился накануне на полуострове Коромандел в Новой Зеландии, погиб пилот. Об этом сообщила в субботу местная полиция, передает УНН.
"Один человек погиб в результате крушения легкого самолета на севере лесопарка Коромандела", - сообщили в полиции.
Самолет исчез вчера около 16:25 по местному времени. Он был обнаружен разбитым около 10 часов утра сегодня наземными поисковыми группами.
Тело пилота, найденное на месте, отправят на судмедэкспертизу.
Расследовать катастрофу будет управление гражданской авиации.
Напомним, в Польше во время авиашоу упал самолет.