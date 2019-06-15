Небольшой самолет потерпел крушение в Новой Зеландии

"Один человек погиб в результате крушения легкого самолета на севере лесопарка Коромандела", - сообщили в полиции.

Самолет исчез вчера около 16:25 по местному времени. Он был обнаружен разбитым около 10 часов утра сегодня наземными поисковыми группами.

Тело пилота, найденное на месте, отправят на судмедэкспертизу.

Расследовать катастрофу будет управление гражданской авиации.

Напомним, в Польше во время авиашоу упал самолет.