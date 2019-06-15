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Небольшой самолет потерпел крушение в Новой Зеландии

Киев • УНН

 • 8982 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Легкий самолет разбился накануне на полуострове Коромандел в Новой Зеландии, погиб пилот. Об этом сообщила в субботу местная полиция, передает УНН.

Небольшой самолет потерпел крушение в Новой Зеландии

"Один человек погиб в результате крушения легкого самолета на севере лесопарка Коромандела", - сообщили в полиции.

Самолет исчез вчера около 16:25 по местному времени. Он был обнаружен разбитым около 10 часов утра сегодня наземными поисковыми группами.

Тело пилота, найденное на месте, отправят на судмедэкспертизу.

Расследовать катастрофу будет управление гражданской авиации.

Напомним, в Польше во время авиашоу упал самолет.

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