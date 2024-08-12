Два человека погибли, 12 семей были выселены из-за взрыва в доме в штате Мэриленд

В Соединенных Штатах два человека погибли и 12 семей были вынуждены переехать после взрыва в доме в Мэриленде в воскресенье.

Пишет УНН со ссылкой на latimes и Аpnews.

По данным Ассошиэйтед Пресс, по меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения после взрыва дома в Мэриленде, США, в воскресенье 11 августа. Кроме того, 12 семей были вынуждены бежать после взрыва дома в Мэриленде в воскресенье на фоне сообщений о возможной утечке газа, сообщили представители пожарной службы.

Пожарные были вызваны в район около 6:40 утра по сообщению об утечке газа и запахе газа на улице. По словам заместителя государственного пожарного руководителя, с приближением бригады спасателей, начали поступать звонки о том, что в доме произошел взрыв.

Лиза Чавлитко, которая живет в соседнем кондоминиуме, сказала, что взрыв разбудил ее и трех ее детей и повалил на землю домашнюю птицу. По ее словам, конструкция крыши четырех домов искривилась, алюминиевый сайдинг с крыши упал на землю.

Это просто потрясло все. Это было безумно громко - сказал другой житель дома рядом с местом взрыва.

Спасатели констатировали смерть одного человека на месте происшествия, а второе тело было найдено под обломками. Считается, что этот человек является 73-летним владельцем дома, но, согласно сообщению пожарных, его идентификация еще не установлена.

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