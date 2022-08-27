"Мысли возникают ногу себе прострелить": ГУР обнародовало перехваченный разговор рашиста
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Солдат рф в разговоре со своей девушкой рассказал о желании вернуться домой и мыслях прострелить себе ногу для этого. Об этом свидетельствует перехваченный разговор, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
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«У меня здесь часто такие мысли возникают. Это, конечно, абсурд, я такого не сделаю, потому что себя знаю. Типа, в голову приходит ногу себе прострелить. Но не выйдет домой, пулю достанут, залатают и обратно. Непонятная фигня, но я надеюсь, что скоро все кончится. Просто все уже надоело. Крышу рвет, хочется домой, невозможно это терпеть, хотя я здесь всего месяц, а ребята уже по 6 месяцев», – рассказывает оккупант.
Напомним
Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор, в котором российский оккупант рассказал об уничтожении командного пункта с личным составом.