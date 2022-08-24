Знищено командний пункт: ГУР "підслухало" розповідь рашиста про наслідки удару ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову, в якій російський окупант розповів про знищення командного пункту з особовим складом, інформує УНН.
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"По Антоновскому мосту ездим на тот берег Днепра, оттуда привожу раненых. Их управление 56-ой бригады – там всему пизд*ц, там ракета прилетела, всех замполитов, зам по тылу, всех, кто сидели в управлении. Командный пункт был, их полностью раз*бали", - розповів рашист.
Водночас його співрозмовник жаліється на проблеми із грошовим забезпеченням в армії рф.
"По деньгам получается так: если живой остался, то начались проблемы. Я же пошел только из-за денег, а их не дали. Только натерпелся и без толку, тогда надо самоликвидироваться", - додав окупант.
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Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову, в якій російський військовий розповідає своїй матері про плани ЗСУ щодо контрнаступу.