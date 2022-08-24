Уничтожен командный пункт: ГУР "подслушало" рассказ рашиста о последствиях удара ВСУ

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"По Антоновскому мосту ездим на тот берег Днепра, оттуда привожу раненых. Их управление 56-ой бригады – там всему пизд*ц, там ракета прилетела, всех замполитов, зам по тылу, всех сидящих в управлении. Командный пункт был, их полностью раз*бали", - заявил рашист.

В то же время его собеседник жалуется на проблемы с денежным обеспечением в армии рф.

"По деньгам выходит так: если живой остался, то начались трудности. Я ведь пошел только из-за денег, а их не дали. Только натерпелся и без толку, тогда надо самоликвидироваться", – добавил оккупант.

Дополнение

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор, в котором российский военный рассказывает своей матери о планах ВСУ по контрнаступлению.