"До 24 серпня мають піти на нас": рашист боїться контрнаступу ЗСУ – перехоплення ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову, в якій російський військовий розповідає своїй матері про плани ЗСУ щодо контрнаступу, інформує УНН.
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"До 24 серпня мають на нас піти величезними силами. День Незалежності ж буде. Показову кару хочуть влаштувати", – каже російський військовий.
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Рашист розповідає своїй матері про плани ЗСУ щодо контрнаступу. З його слів, таку інформацію надала розвідка росії. Окупант також жаліється на свого командира бригади, який залишає їх на позиціях вже на "третій термін".
Нагадаємо
Повітряні сили ЗСУ не відкидають збройних провокацій з боку противника до Дня Незалежності України, 24 серпня.