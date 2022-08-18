"До 24 августа должны пойти на нас": рашист боится контрнаступления ВСУ – перехват ГУР

Цитата

"До 24 августа должны пойти на нас огромными силами. День Независимости же будет. Показательную казнь хотят устроить", – говорит российский военный.

Детали

Рашист рассказывает своей матери о планах ВСУ по поводу контрнаступления. По его словам, такую информацию предоставила разведка россии. Оккупант также жалуется на своего командира бригады, который оставляет их на позициях уже на "третий срок".

Напомним

Воздушные силы ВСУ не исключают вооруженных провокаций со стороны противника ко Дню Независимости Украины, 24 августа.