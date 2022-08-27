"Думки виникають ногу собі прострелити": ГУР оприлюднило перехоплену розмову рашиста
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Вояка рф в розмові зі своєю дівчиною розповів про бажання повернутися додому та думки прострелити собі ногу для цього. Про це свідчить перехоплена розмова, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
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«В мене тут часто такі думки виникають. Це звісно абсурд, я такого не зроблю, бо себе знаю. Типу, в голову приходить ногу собі прострелити. Але не вийде додому, кулю виймуть, залатають та назад. Незрозуміла фігня, але я сподіваюся, що скоро все закінчиться. Просто все вже набридло. Дах рве, хочеться додому, неможливо це терпіти, хоча я тут лише місяць, а хлопці вже по 6 місяців», – розповідає окупант.
Нагадаємо
Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову, в якій російський окупант розповів про знищення командного пункту з особовим складом.