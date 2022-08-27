"Думки виникають ногу собі прострелити": ГУР оприлюднило перехоплену розмову рашиста

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«В мене тут часто такі думки виникають. Це звісно абсурд, я такого не зроблю, бо себе знаю. Типу, в голову приходить ногу собі прострелити. Але не вийде додому, кулю виймуть, залатають та назад. Незрозуміла фігня, але я сподіваюся, що скоро все закінчиться. Просто все вже набридло. Дах рве, хочеться додому, неможливо це терпіти, хоча я тут лише місяць, а хлопці вже по 6 місяців», – розповідає окупант.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову, в якій російський окупант розповів про знищення командного пункту з особовим складом.