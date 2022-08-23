Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2"

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«Хочу напомнить, что «Северный поток-2» начал действовать после захвата Крыма, нет поворота к обычному бизнесу с россией, нет поворота к таким связям, когда она воюет против Украины, оккупирует ее территории. Изменение политики на Западе это не просто прекращение «Северного потока – 2», но также полная его ликвидация, демонтаж», – сказал Дуда.

Дополнение

Оператор газопровода "Северный поток-2", предназначенный для удвоения экспорта российского газа в Германию, во вторник выиграл апелляцию в высшем суде ЕС после того, как обжаловал правила Европейского Союза, требующие, чтобы отдельные одна от одной компании строили, эксплуатировали и имели в собственности трубопроводы.

Nord Stream 2 AG — швейцарская дочерняя компания российского газового гиганта "Газпром", завершившего строительство газопровода дном Балтийского моря в прошлом году. Однако его еще не открыли после того, как канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он не будет работать, накануне вторжения россии в Украину.

Тем временем россия сокращает поставки газа в Европу, а правительства, рынки и компании находятся в напряжении из-за опасений, что москва может еще больше ограничить поставки газа. "Северный поток-1", крупнейший трубопровод, которым российский газ поступает в Германию, в понедельник закрыли на ежегодное техническое обслуживание, при этом ожидается, что прокачка прекратятся на 10 дней, но многие опасаются, что остановка может быть продлена из-за войны рф против Украины.