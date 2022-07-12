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Суд ЄС підтримав оператора замороженого газопроводу "Північний потік-2"

Суд ЄС підтримав оператора замороженого газопроводу "Північний потік-2"

Київ • УНН

 • 202486 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Оператор газопроводу "Північний потік-2", призначеного для подвоєння експорту російського газу до Німеччини, у вівторок виграв апеляцію у вищому суді ЄС після того, як оскаржив правила Європейського Союзу, які вимагають, щоб окремі одна від одної компанії будували, експлуатували та мали у власності трубопроводи, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У 2020 році швейцарській компанії Nord Stream 2 AG було сказано, що вона не може оскаржити правила ЄС, які вимагають, щоб оператори були відокремлені від постачальників газу.

Але основу цієї постанови суду ЄС загальної юрисдикції, що правила не стосуються компанії, було відхилено Європейським судом у вівторок.

Європейський суд заявив, що "суд загальної юрисдикції помилився, ухваливши, що Nord Stream 2 AG не має прямого стосунку" до правил ЄС про трубопроводи і повернув справу до суду загальної юрисдикції.

Доповнення

Nord Stream 2 AG — швейцарська дочірня компанія російського газового гіганта "Газпром", який завершив будівництво газопроводу дном Балтійського моря минулого року. Однак його ще не відкрили після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він не працюватиме, напередодні вторгнення рф в Україну.

Тим часом росія скорочує постачання газу до Європи, а уряди, ринки та компанії перебувають у напрузі через побоювання, що москва може ще більше обмежити постачання газу. "Північний потік-1", найбільший трубопровід, яким російський газ надходить до Німеччини, у понеділок закрили на щорічне технічне обслуговування, при цьому очікується, що прокачка припиняться на 10 днів, але багато хто побоюється, що зупинка може бути продовжена через війну рф проти України.

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