Суд ЕС поддержал оператора замороженного газопровода "Северный поток-2"

Детали

В 2020 году швейцарской компании Nord Stream 2 AG было сказано, что она не может обжаловать правила ЕС, требующие, чтобы операторы были отделены от поставщиков газа.

Но основа этого постановления суда ЕС общей юрисдикции, что правила не касаются компании, была отклонена Европейским судом во вторник.

Европейский суд заявил, что "суд общей юрисдикции ошибся, постановив, что Nord Stream 2 AG не имеет прямого отношения" к правилам ЕС о трубопроводах и вернул дело в суд общей юрисдикции.

Дополнение

Nord Stream 2 AG — швейцарская дочерняя компания российского газового гиганта "Газпром", завершившего строительство газопровода дном Балтийского моря в прошлом году. Однако его еще не открыли после того, как канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он не будет работать, накануне вторжения рф в Украину.

Тем временем россия сокращает поставки газа в Европу, а правительства, рынки и компании находятся в напряжении из-за опасений, что москва может еще больше ограничить поставки газа. "Северный поток-1", крупнейший трубопровод, которым российский газ поступает в Германию, в понедельник закрыли на ежегодное техническое обслуживание, при этом ожидается, что прокачка прекратятся на 10 дней, но многие опасаются, что остановка может быть продлена из-за войны рф против Украины.