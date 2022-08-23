Дуда закликав ліквідувати "Північний потік-2"

Цитата

«Хочу нагадати, що «Північний потік-2» почав діяти після захоплення Криму, немає повороту до звичайного бізнесу з росією, немає повороту до таких зв'язків, коли вона воює проти України, окуповує її території. Зміна політики на Заході це не просто припинення «Північного потоку – 2», але також цілковита його ліквідація, демонтаж», - сказав Дуда.

Доповнення

Оператор газопроводу "Північний потік-2", призначеного для подвоєння експорту російського газу до Німеччини, у вівторок виграв апеляцію у вищому суді ЄС після того, як оскаржив правила Європейського Союзу, які вимагають, щоб окремі одна від одної компанії будували, експлуатували та мали у власності трубопроводи.

Nord Stream 2 AG — швейцарська дочірня компанія російського газового гіганта "Газпром", який завершив будівництво газопроводу дном Балтійського моря минулого року. Однак його ще не відкрили після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він не працюватиме, напередодні вторгнення рф в Україну.

Тим часом росія скорочує постачання газу до Європи, а уряди, ринки та компанії перебувають у напрузі через побоювання, що москва може ще більше обмежити постачання газу. "Північний потік-1", найбільший трубопровід, яким російський газ надходить до Німеччини, у понеділок закрили на щорічне технічне обслуговування, при цьому очікується, що прокачка припиняться на 10 днів, але багато хто побоюється, що зупинка може бути продовжена через війну рф проти України.