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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дуда верит, что Зеленский покажет ему украинский Крым

Киев • УНН

 • 1900215 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Польши Анджей Дуда верит, что Президент Украины Владимир Зеленский покажет ему украинский Крым, который сейчас временно оккупированный россией. Об этом он сказал во время саммита Крымской платформы, добавив, что никогда не был на полуострове, передает корреспондент УНН.

Дуда верит, что Зеленский покажет ему украинский Крым

Цитата

«Я не бывал в Крыму сам… в 2014 году я начал думать о том, что мне не хватало такой возможности. В 2022 году я все же начал верить, что увижу Крым. Крым украинский. Я верю господин Владимир, что вы мне покажете Крым, я буду там, побываю на этом украинском полуострове», - сказал Дуда.

Дополнение

Сегодня, 23 августа, в Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда. Президент Польши в Киеве принимает участие во 2-м саммите Крымской платформы, созванном Президентом Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что около 60 стран и международных организаций подтвердили участие во втором онлайн-саммите Международной Крымской платформы.

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