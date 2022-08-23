Дуда верит, что Зеленский покажет ему украинский Крым

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«Я не бывал в Крыму сам… в 2014 году я начал думать о том, что мне не хватало такой возможности. В 2022 году я все же начал верить, что увижу Крым. Крым украинский. Я верю господин Владимир, что вы мне покажете Крым, я буду там, побываю на этом украинском полуострове», - сказал Дуда.

Дополнение

Сегодня, 23 августа, в Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда. Президент Польши в Киеве принимает участие во 2-м саммите Крымской платформы, созванном Президентом Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что около 60 стран и международных организаций подтвердили участие во втором онлайн-саммите Международной Крымской платформы.