Дуда вірить, що Зеленський покаже йому український Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда вірить, що Президент України Володимир Зеленський покаже йому український Крим, який наразі тимчасово окупований росією. Про це він сказав під час саміту Кримської платформи додавши, що ніколи не був на півострові, передає кореспондент УНН.
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«Я не бував у Криму сам… 2014 року я почав думати про те, що мені бракувало такої змоги. У 2022 році я все ж таки почав вірити, що побачу Крим. Крим український. Я вірю пане Володимире, що ви мені покажете Крим, я буду там, побуваю на цьому півострові українському», - сказав Дуда.
Доповнення
Сьогодні, 23 серпня, до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда. Президент Польщі у Києві бере участь у 2-му саміті Кримської платформи, скликаному Президентом України.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що близько 60 країн та міжнародних організацій підтвердили участь в другому онлайн-саміті Міжнародної Кримської платформи.