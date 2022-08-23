Президент Польщі Дуда прибув з візитом до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. До Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда, повідомили у канцелярії польського президента, пише УНН.
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"Президент Анджей Дуда на запрошення президента Володимира Зеленського сьогодні перебуває у Києві", - повідомили у канцелярії у Twitter.
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Під час візиту, як анонсовано, відбудуться двосторонні переговори між президентами та делегаціями щодо ситуації в Україні, підтримки у військово-економічній та гуманітарній сферах, двосторонньому співробітництву.
Президент Польщі Анджей Дуда також, згідно з планом, візьме участь у 2-му саміті Кримської платформи, скликаному Президентом України.
Przystanek Kijów
Rozpoczęła się kolejna wizyta Prezydenta RP @AndrzejDuda na Ukrainie. pic.twitter.com/gLSmFDM7iC
Доповнення
Кримська платформа – форум за участю глав держав та міжнародних організацій, спрямований на відновлення територіальної цілісності України та припинення незаконної окупації Криму російською федерацією.
Інавгураційний саміт Кримської платформи 23 серпня 2021 року у Києві відбувся також за участю Президента Республіки Польща.
Візит Президента Республіки Польща проходить напередодні Дня Незалежності України та є п'ятою зустріччю президентів Польщі та України цього року та третьою з початку війни. Попередні зустрічі відбулися 20-21 січня у Польщі та 23-24 лютого, 13 квітня та 21-22 травня у Києві.