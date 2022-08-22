В онлайн-саміті Кримської платформи цього року візьмуть участь близько 60 країн – Кулеба

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“Станом на зараз участь в другому саміті Міжнародної Кримської платформи підтвердили вже близько 60 країн і міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні Президентів та Прем’єр-міністрів”, – зазначив міністр.

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За словами Кулеби, Україна вже отримала підтвердження від нових країн і міжнародних організацій. Вищим буде і рівень учасників.

Міністр також назвав три чіткі завдання Президента Володимира Зеленського щодо посилення Кримської платформи. Серед них, зокрема:

Збільшити кількість учасників;

Розширити географію участі в Кримській платформі;

Підвищити рівень учасників саміту.

“Вже зараз можу відзначити, що МЗС разом із Офісом Президента України, нашими посольствами і місіями за кордоном успішно виконують всі три. Цьогорічний саміт позитивно здивує як кількістю учасників, так і глобальною географією та рівнем представленості”, – зазначив міністр.

Він додав, що минулоріч установчий саміт став найбільшою дипломатичною подією в українській історії, але географія учасників виявила і слабкі місця.

Тоді Україні вдалося консолідувати весь євроатлантичний простір та країни Групи семи, але інші регіони, зокрема Азія, Африка, Латинська Америка, були представлені порівняно слабко.

“Цьогоріч Кримська платформа стане дійсно глобальною. Її географія розшириться, зокрема за рахунок країн Африканського континенту та іншого боку Атлантики”, – додав Кулеба.

Для того, щоб зробити Кримську платформу справді глобальною, Україна активно переконувала держави усіх континентів, що цей формат не лише про Крим, а загалом про справедливість, міжнародне право, повагу до кордонів і дотримання принципу територіальної цілісності.

“Саміт Кримської платформи особливо актуальний зараз, на тлі повномасштабної війни. Російська агресія демонструє, наскільки гостро стоїть питання завершення окупації Криму. Адже росія використовує захоплений півострів як військову базу для своєї агресії та дестабілізації всього світу. Повернення Криму під контроль України гарантуватиме безпеку всього Чорноморського регіону, Європи та світу. Той факт, що кількість учасників Саміту Кримської платформи зросла більш, ніж на третину, а географія участі стала по-справжньому глобальною, свідчить, що весь світ на боці України в питанні повернення Криму”, – констатував Кулеба.

Нагадаємо

23 серпня 2021 року у Києві відбувся перший саміт Кримської платформи. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.

За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, в якій росію вперше на міжнародному рівні було визнано державою-окупантом.

Цього року свою участь в онлайн-саміті підтвердив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та лідери Німеччини, Канади та Японії.